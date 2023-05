“Lo scudetto al Napoli è la prova che si può vincere anche se non sei una super potenza economica”

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato a Radio Bruno di cosa significa per il calcio italiano il trionfo del Napoli, queste le sue parole:

È la prova che si possa vincere uno scudetto anche se non sei una super potenza economica e senza grandi stelle. Al successo ti porta un progetto, credendo in un percorso, con grandi intuizione di mercato si può quantomeno lottare per vincere, molto spesso si pensa solo al nostro campionato ma cominciando a vincere la Coppa Italia, la Conference… io penso che vincere aiuta a vincere, ti porta quella consapevolezza che il campionato da solo non ti porta. Penso che per la Fiorentina giocarsi la finale di Coppa Italia e la Conference sia molto importante

