Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
Come di consueto il monday night di Toscana TV non si ferma ed andrà in onda alle 21.15 con 30esimo minuto. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Leonardo Bardazzi e Gabriele Caldi...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 16:50
Come di consueto il monday night di Toscana TV non si ferma ed andrà in onda alle 21.15 con 30esimo minuto. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Leonardo Bardazzi e Gabriele Caldieron.