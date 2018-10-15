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Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini

Come di consueto il monday night di Toscana TV non si ferma ed andrà in onda alle 21.15 con 30esimo minuto. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Leonardo Bardazzi e Gabriele Caldi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 16:50
Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini -
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Come di consueto il monday night di Toscana TV non si ferma ed andrà in onda alle 21.15 con 30esimo minuto. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Leonardo Bardazzi e Gabriele Caldieron.

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