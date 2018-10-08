Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite l’ex arbitro Pieri per far chiarezza sul VAR. Conduce Simon Pagnini
Stasera ore 21.15 su Toscana TV, canale 18 del digitale terrestre andrà in onda “30esimo minuto” conduce Simone Pagnini. Ospiti di stasera: Leonardo Petri, l’avvocato Magli e l’ex arbitro Tiziano Pier...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 15:56
Stasera ore 21.15 su Toscana TV, canale 18 del digitale terrestre andrà in onda “30esimo minuto” conduce Simone Pagnini. Ospiti di stasera: Leonardo Petri, l’avvocato Magli e l’ex arbitro Tiziano Pieri per far chiarezza sul dispositivo VAR. Presente anche Labaroviola con Gabriele Caldieron.