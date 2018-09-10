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Stasera su Toscana TV: "30esimo minuto" ore 21.15, conduce Simon Pagnini, gli ospiti…

Questa sera su Toscana TV ore 21.15, (canale 18 del digitale terrestre) torna 30esimo minuto, il programma condotto da Simon Pagnini (in foto) ovviamente parlando di Fiorentina. Ospiti della serata: L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2018 14:47
Stasera su Toscana TV: "30esimo minuto" ore 21.15, conduce Simon Pagnini, gli ospiti… -
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Gabriele Caldieron
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Simon Pagnini
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Questa sera su Toscana TV ore 21.15, (canale 18 del digitale terrestre) torna 30esimo minuto, il programma condotto da Simon Pagnini (in foto) ovviamente parlando di Fiorentina. Ospiti della serata: Leonardo Petri, Michele Fratini e Leonardo Vonci insieme al nostro Gabriele Caldieron  per interagire da casa. La trasmissione potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook del programma per i residenti fuori dalla toscana.

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