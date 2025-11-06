Cecchi: “Oggi c’è il rischio di prendere una mazzata. Siamo prigionieri delle nostre paure e perdiamo”

Stefano Cecchi ha commentato la sconfitta della Fiorentina su Toscana Tv. Ecco le sue parole: “Il rischio è che la squadra oggi prenda la mazzata. oggi abbiamo avute buone occasioni, ma abbiamo sbagliato troppo in difesa: siamo prigionieri delle nostre paure e non riusciamo a decollare. Può essere che questa rosa manchi di carattere? Se ti sfarini in questo modo alla fine perdi sempre, eppure abbiamo visto qualcosina di nuovo e buono, ma non c’è verso di uscire dalle nostre paure. Se non arriva un mister che ci risveglia non c’è modo di scampare da questa situazione. Ad un certo punto abbiamo capito veramente che potevamo perdere, e alla fine abbiamo perso il 2 a 1, ma si era capito che quando crescono gli avversari noi ci sciogliamo: chiunque giochi è un fallimento.”