Cecchi critica: "La Fiorentina sembra impossibile da allenare, il ritorno di Pioli è stato un fallimento"

Stefano Cecchi ha parlato a Toscana Tv per commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Lecce. Viola attualmente penultima in Serie A.

Stefano Cecchi ha parlato in diretta su Toscana Tv per commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni: "Oggi abbiamo perso contro una squadra inferiore. Ora come ora l'unica soluzione plausibile è cambiare allenatore. Sono triste di dire queste cose perchè ero contento del suo arrivo, e non lo giudicherò male dopo questa esperienza: rimarrà la mia stima, però non si può andare avanti così."

Ancora su Pioli: "La seconda esperienza di Pioli a Firenze è stata un fallimento, si ha l'idea che questa sia una squadra impossibile da allenare. Per tanto tempo è stata riportata la narrativa che Pioli è umile, un pater familias e una persona conciliante al dialogo, però ci sta che dopo i buoni successi avuti in carriera Stefano abbia cambiato metodo e approccio. L'ambiente non ha riconosciuto al mister il ruolo di guida che Pioli pensava di ricoprire, non è riuscito a far fare il salto di qualità ad una rosa che l'anno scorso ha fatto bene. Ora serve un allenatore che porti aria fresca e di cambiamento."