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Cecchi critica: "La Fiorentina sembra impossibile da allenare, il ritorno di Pioli è stato un fallimento"

Stefano Cecchi ha parlato a Toscana Tv per commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Lecce. Viola attualmente penultima in Serie A.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2025 17:22
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Stefano Cecchi ha parlato in diretta su Toscana Tv per commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni: "Oggi abbiamo perso contro una squadra inferiore. Ora come ora l'unica soluzione plausibile è cambiare allenatore. Sono triste di dire queste cose perchè ero contento del suo arrivo, e non lo giudicherò male dopo questa esperienza: rimarrà la mia stima, però non si può andare avanti così."

Ancora su Pioli: "La seconda esperienza di Pioli a Firenze è stata un fallimento, si ha l'idea che questa sia una squadra impossibile da allenare. Per tanto tempo è stata riportata la narrativa che Pioli è umile, un pater familias e una persona conciliante al dialogo, però ci sta che dopo i buoni successi avuti in carriera Stefano abbia cambiato metodo e approccio. L'ambiente non ha riconosciuto al mister il ruolo di guida che Pioli pensava di ricoprire, non è riuscito a far fare il salto di qualità ad una rosa che l'anno scorso ha fatto bene. Ora serve un allenatore che porti aria fresca e di cambiamento."

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