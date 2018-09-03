Stasera su Toscana TV torna 30esimo minuto ore 21.15: conduce Simon Pagnini, gli ospiti...
Questa sera su Toscana TV ore 21.15, (canale 18 del digitale terrestre) torna 30esimo minuto, il programma condotto da Simon Pagnini ovviamente parlando di Fiorentina. Ospiti della serata: Leonardo Pe...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2018 16:12
Questa sera su Toscana TV ore 21.15, (canale 18 del digitale terrestre) torna 30esimo minuto, il programma condotto da Simon Pagnini ovviamente parlando di Fiorentina. Ospiti della serata: Leonardo Petri, Marcello Mancini , Avv Magli ed il nostro Gabriele Caldieron per interagire da casa. La trasmissione potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook del programma per i residenti fuori dalla toscana.