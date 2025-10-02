Cecchi: "Vittoria che può dare la scintilla alla squadra. Dzeko non mi ha convinto, perde troppe palle"

Il noto giornalista sportivo Stefano Cecchi ha parlato su Toscana Tv per commentare la partita della Fiorentina contro il Sigma Olomuoc.

Stefano Cecchi, noto giornalista sportivo, ha parlato nel post partita di Fiorentina Sigma Olomouc su Toscana Tv. Ecco le sue dichiarazioni: "Una vittoria scria scria come si dice in Toscana, ma che era fondamentale vincere. Non è stata una grande partita, però il risultato potrebbe essere quella scintilla che fa ricominciare in maniera positiva la stagione, un po' come dopo la prestazione contro l'Empoli dell'anno passato, che fu una brutta gara, ma che diede la scossa alla squadra per fare una prestazione eroica col Milan."

Aspetti positivi di questa partita: "Terrei il risultato fondamentalmente, ma anche la bella prestazione di Fazzini: è entrato bene e ha dato grande verve. Anche Ndour non mi è dispiaciuto: ha iniziato male, poi si è ripreso e ha fatto un bel gol, fino a poter essere il migliore in campo. Dzeko non mi ha convinto perchè ha perso tante palloni, anche se ha fatto un gran lavoro utile per la squadra."

Su Fagioli: "Da lui mi aspetto la giocata perchè è la stella del centrocampo viola. Non riesce ad esprimere il suo potenziale."