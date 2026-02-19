Marianella: “La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico”

Massimo Marianella è intervenuto in diretta su Toscana Tv per commentare la vittoria della Fiorentina nella trasferta polacca di stasera. Ecco le sue parole: “Avevo buone sensazioni per il match di stasera. I viola hanno fatto una bella partita, ottimo risultato, figlio anche del fatto che finalmente questo gruppo è tornato ad essere una squadra. Il mercato ha portato profondità di rosa e finalmente ora si sta lavorando bene.”

Su Fazzini: “Lui è un patrimonio del calcio italiano, un giocatore tecnico e molto versatile. Stasera ha giocato bene sia lui che tutti gli altri che hanno trovato meno spazio come Ranieri. Il risultato di stasera è figlio dell’ottimo momento della Fiorentina.”