Stasera ore 21.15 su Toscana TV a 30esimo minuto puntata dedicata ai tifosi viola

Leonardo Petri, Leonardo Vonci, l’avvocato Magli, e Roberto Manetti detto “Il Mana” saranno partecipi di 30esimo minuto, il programma di approfondimento sulla Fiorentina condotto da Simon Pagnini in o...

Leonardo Petri, Leonardo Vonci, l’avvocato Magli, e Roberto Manetti detto “Il Mana” saranno partecipi di 30esimo minuto, il programma di approfondimento sulla Fiorentina condotto da Simon Pagnini in onda stasera alle 21.15 su Toscana TV canale 18 del digitale terrestre. Presente anche Gabriele Caldieron di Labaroviola, stasera puntata dedicata alle storie e la nascita degli “ultras” parte integrante del tifo viola in uno storico viaggio fino ai giorni nostri.