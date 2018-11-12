Labaro Viola

Stasera ore 21.15 su Toscana TV a 30esimo minuto puntata dedicata ai tifosi viola

Leonardo Petri, Leonardo Vonci, l’avvocato Magli, e Roberto Manetti detto “Il Mana” saranno partecipi di 30esimo minuto, il programma di approfondimento sulla Fiorentina condotto da Simon Pagnini in o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 18:19
Stasera ore 21.15 su Toscana TV a 30esimo minuto puntata dedicata ai tifosi viola -
News
Gabriele Caldieron
30esimo Minuto
Condividi

Leonardo Petri, Leonardo Vonci, l’avvocato Magli, e Roberto Manetti detto “Il Mana” saranno partecipi di 30esimo minuto, il programma di approfondimento sulla Fiorentina condotto da Simon Pagnini in onda stasera alle 21.15 su Toscana TV canale 18 del digitale terrestre. Presente anche Gabriele Caldieron di Labaroviola, stasera puntata dedicata alle storie e la nascita degli “ultras” parte integrante del tifo viola in uno storico viaggio fino ai giorni nostri.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok