Stasera ore 21.15 su Toscana TV: “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con...
Torna stasera come ogni lunedì “30esimo minuto” su Toscana TV, canale 18 ore 21.15. Per approfondire la vittoria maturata al Franchi sull’Atalanta e proiettarci verso Lazio-Fiorentina, commentando anc...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 16:23
Torna stasera come ogni lunedì “30esimo minuto” su Toscana TV, canale 18 ore 21.15. Per approfondire la vittoria maturata al Franchi sull’Atalanta e proiettarci verso Lazio-Fiorentina, commentando anche i dissapori legati al VAR. Presenti stasera Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Saverio Pestuggia ed il nostro Gabriele Caldieron. Conduce Simon Pagnini.