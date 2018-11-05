Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” conduce Pagnini. Presente Labaroviola
Stasera su Toscana TV, ore 21.15, canale 18 del digitale terrestre va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Luca Frati e Gabriele Caldieron di Labaroviola.
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 19:15
Stasera su Toscana TV, ore 21.15, canale 18 del digitale terrestre va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Luca Frati e Gabriele Caldieron di Labaroviola.