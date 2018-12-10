Stasera ore 21.15 "30esimo minuto" su Toscana TV. Conduce Simon Pagnini
Stasera torna su Toscana TV l'approfondimento sulla Fiorentina "30esimo minuto", canale 18 del digitale terrestre, conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci e Luca Cellini. Presente anc...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 18:26
Stasera torna su Toscana TV l'approfondimento sulla Fiorentina "30esimo minuto", canale 18 del digitale terrestre, conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci e Luca Cellini. Presente anche Gabriele Caldieron di Labaroviola. La trasmissione si può seguire anche in streaming tramite la pagina Facebook dell'emittente.