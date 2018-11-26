Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” interverrà Sergio Brio. Conduce Simon Pagnini
Tutto pronto per una nuova puntata dalle 21.15 di 30esimo minuto, l’approfondimento del lunedì sulla Fiorentina. Questi gli ospiti di questa sera: Leonardo Petri, Leonardo Vonci, il direttore della Sa...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 16:57
Tutto pronto per una nuova puntata dalle 21.15 di 30esimo minuto, l’approfondimento del lunedì sulla Fiorentina.
Questi gli ospiti di questa sera: Leonardo Petri, Leonardo Vonci, il direttore della Sangiovannese Nicola del Grosso e il tecnico Renato Buso, collegamento telefonico con l’ex giocatore della Juventus: Sergio Brio. Presente inoltre anche Gabriele Caldieron di Labaroviola. Il tutto su Toscana tv canale 18 del digitale terrestre o in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente. Conduce Simon Pagnini.