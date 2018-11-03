Oggi al Franchi leggi gratuitamente “I’Tifoso viola” il giornale di approfondimento sulla gara

Oggi in circa 7.000 copie nei pressi della tribuna centrale e nelle zone limitrofe, sarà distribuito gratuitamente “I’Tifoso viola” l’approfondimento pre-gara con gli articoli di: Leonardo Petri, Simo...

Oggi in circa 7.000 copie nei pressi della tribuna centrale e nelle zone limitrofe, sarà distribuito gratuitamente “I’Tifoso viola” l’approfondimento pre-gara con gli articoli di: Leonardo Petri, Simon Pagnini, Fabrizio Calderone e Gabriele Caldieron. Questa un’anteprima: