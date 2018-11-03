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Oggi al Franchi leggi gratuitamente “I’Tifoso viola” il giornale di approfondimento sulla gara

Oggi in circa 7.000 copie nei pressi della tribuna centrale e nelle zone limitrofe, sarà distribuito gratuitamente “I’Tifoso viola” l’approfondimento pre-gara con gli articoli di: Leonardo Petri, Simo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 12:15
Oggi al Franchi leggi gratuitamente “I’Tifoso viola” il giornale di approfondimento sulla gara -
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Gabriele Caldieron
Leonardo Petri
Simon Pagnini
Itifoso Viola
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Oggi in circa 7.000 copie nei pressi della tribuna centrale e nelle zone limitrofe, sarà distribuito gratuitamente “I’Tifoso viola” l’approfondimento pre-gara con gli articoli di: Leonardo Petri, Simon Pagnini, Fabrizio Calderone e Gabriele Caldieron. Questa un’anteprima:

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