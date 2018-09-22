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Prima di Fiorentina-Spal leggi gratuitamente "Il tifoso viola". Tanti i contenuti ed anche un po' di Labaroviola...

Da oggi in avanti per tutte le gare casalinghe della Fiorentina verrà distribuito gratuitamente in circa 7.000 copie fuori dallo stadio: "Il tifoso viola". Classico giornalino pre-match dove i vari gi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 09:57
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Fiorentina
Gabriele Caldieron
Leonardo Petri
Fiorentina Spal
Simon Pagnini
Giancarlo Galdiolo
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Da oggi in avanti per tutte le gare casalinghe della Fiorentina verrà distribuito gratuitamente in circa 7.000 copie fuori dallo stadio: "Il tifoso viola". Classico giornalino pre-match dove i vari giornalisti ed opinionisti (Simon Pagnini, Leonardo Petri) introdurranno la sfida. Presente anche Labaroviola con Gabriele Caldieron.

Vi facciamo leggere in anteprima qualche stralcio del numero uno, dedicato a Giancarlo Galdiolo recentemente scomparso...

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