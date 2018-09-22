Pagnini: "Ghersini? Meravigliato della designazione, non è una partita di fine stagione. Ai tempi di Farina..."

Il noto esperto di arbitri, Simon Pagnini ci ha raccontato Davide Ghersini l'arbitro di Fiorentina-Spal, nato a Genova nel 1985:"E' un arbitro che quando Farina era designatore in Serie B vantava una...

Il noto esperto di arbitri, Simon Pagnini ci ha raccontato Davide Ghersini l'arbitro di Fiorentina-Spal, nato a Genova nel 1985:

"E' un arbitro che quando Farina era designatore in Serie B vantava una grande credibilità nella cadetteria, però se la partita dovesse salire di tono diventa un po' complicato. Lui è bravo nelle situazioni ordinarie, come partite dal tono agonistico di fine stagione, non so se ho reso l'idea... Credo abbia meno carattere di altri, poichè ha poche gare in Serie A e mi sono un po' meravigliato della designazione di Rizzoli".