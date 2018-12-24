Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
Anche per la Vigilia del Santo Natale il programma di approfondimento sulla Fiorentina del lunedì “30esimo minuto” condotto da Simon Pagnini su Toscana TV non si ferma. Canale 18 del digitale ore 21.1...
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 19:57
Anche per la Vigilia del Santo Natale il programma di approfondimento sulla Fiorentina del lunedì “30esimo minuto” condotto da Simon Pagnini su Toscana TV non si ferma. Canale 18 del digitale ore 21.15 con Leonardo Petri, Avv. Magli, Luca Frati, Donato Mongatti e Gabriele Caldieron