Stasera su Toscana TV canale 18 torna "30esimo mintuo" alle 21.15
Il consueto appuntamento del lunedì a marche gigliate è quello di 30esimo minuto in onda alle ore 21.15 su Toscana TV canale 18 del digitale terrestre. Conduce Simone Pagnigni con Gabriele Caldieron,...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 18:26
Il consueto appuntamento del lunedì a marche gigliate è quello di 30esimo minuto in onda alle ore 21.15 su Toscana TV canale 18 del digitale terrestre. Conduce Simone Pagnigni con Gabriele Caldieron, Avv. Massimo Magli, Leonardo Petri e Leonardo Vonci. Il tutto è seguibile in streaming anche dalla pagina Facebook dell'emittente. Nel corso della trasmissione interverrà telefonicamente anche Beppe Bergomi