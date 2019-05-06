Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Marcello Nicchi
Stasera ore 21.15 su Toscana TV andrà in onda “30esimo minuto”. Ospiti della serata: Leonardo Petri, Enzo Bucchioni, ed il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi. Conduce Simon Pagnini con Gabriele Caldi...
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 15:54
Stasera ore 21.15 su Toscana TV andrà in onda “30esimo minuto”. Ospiti della serata: Leonardo Petri, Enzo Bucchioni, ed il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi. Conduce Simon Pagnini con Gabriele Caldieron.