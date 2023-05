Cabral assente nella festa di Peretola, è rimasto a Basilea sfruttando giorno libero. Domani in gruppo

Una bellissima accoglienza quella che ha riservato il popolo viola alla Fiorentina di ritorno da Basilea. Una trasferta che ha regalato la finale di Conference League alla truppa viola. Alla meravigliosa festa di Peretola però non ha partecipato Cabral. Il brasiliano, sfruttando il giorno libero concesso da Vincenzo Italiano, è rimasto a Basilea dove ha ancora diversi legami (sui social ha postato la foto in cui è in compagnia di suo figlio). Domani è prevista la ripresa degli allenamenti e il centravanti sarà regolarmente in gruppo per preparare la trasferta di Torino.

