Retroscena Bonaventura, prima di Fiorentina-Inter discussione con Barone, poi da Italiano per parlargli

Non è stato un mese di gennaio facile per Jack Bonaventura. Il numero 5 della Fiorentina sta vivendo un periodo che riflette quello della squadra con prestazioni al di sotto delle sue possibilità e risultati molto deludenti. Con la società si è probabilmente toccato un punto di non ritorno dovuto al rinnovo di contratto, i dirigenti viola non hanno accolto la richiesta di rinnovo con adeguamento economico in vista della scadenza di giugno 2024. Poi c’è stata l’intromissione della Juventus che ha cercato di sfruttare la situazione portando il calciatore a Torino, con tanto di chiamata dello stesso tecnico bianconero Massimiliano Allegri a Bonaventura, una mossa che non è affatto piaciuta al quartier generale viola che comunque ha sbarrato la strada ad ogni tipo di cessione. Una situazione precipitata nella settimana di Fiorentina-Inter, che si è giocata il 28 gennaio a Firenze. A poche ore dalla sfida del Franchi il giocatore, dopo l’ennesima discussione con il direttore generale viola Joe Barone, ha avuto un faccia a faccia con il tecnico Vincenzo Italiano per ribadire il pieno impegno e la piena disponibilità sul campo a prescindere dall’offerta della Juventus e delle discussioni con la società per il rinnovo. Insomma, oltre il mercato, è stato un gennaio tempestoso per la Fiorentina.

