Restano solo 1221 biglietti per la finale di Coppa Italia. Tifosi Fiorentina mandano sold out l’Olimpico

Manca poco meno di una settimana alla partita tra Fiorentina e Inter per la finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio. I biglietti destinati ai tifosi viola sono quasi finiti, esauriti i settori della Curva Sud, Distinti e la tribuna Tevere, restano solo 1221 biglietti nella tribuna Monte Mario. Attenzione però, si registrano anche diversi tagliandi venduti ai tifosi dell’Inter poichè oggi è iniziata la vendita libera e quindi chiunque poteva prendere in qualsiasi settore un biglietto e cosi che ci sono stati diversi tifosi nerazzurri nelle due tribune destinate ai tifosi viola, non saranno naturalmente la maggioranza ma ci saranno.

