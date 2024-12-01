Palladino: "Stasera è importante la prestazione e non la vittoria. I ragazzi devono dare tutto"

Vogliamo capire a che punto siamo del nostro percorso di crescita e vogliamo provarci contro i campioni d'Italia

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"La mia squadra ha grandi valori umani e tecnici. Dal primo giorno che li ho allenati hanno dato tutto e li ho ringraziato anche prima della partita perchè siamo arrivati a questo punto del campionato a giocarci una partita così importante.

Come si prepara questa partita? Si prepara analizzando gli avversari. Loro sono forti perchè è una squadra forte in transizione e sono forti nelle individualità. L'Inter è temibile sotto tutti i punti di vista. Dipenderà dal nostro atteggiamento A me interessa fare una grande prestazione stasera e non ci interessa della vittoria, gliel'ho detto ai ragazzi voglio che diano tutto."

LE SCELTE DI MISTER RAFFAELE PALLADINO

https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-beltran-titolare-gud-dalla-panchina-bove-esterno-a-sinistra/279017/