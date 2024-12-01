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FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, GUD DALLA PANCHINA. BOVE ESTERNO A SINISTRA

La formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Inter, ecco gli undici scelti da Palladino. Ore 18 palla al centro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2024 16:50
FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, GUD DALLA PANCHINA. BOVE ESTERNO A SINISTRA - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina di scena stasera allo stadio Franchi alle ore 18 per affrontare l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico viola Palladino ha convocato tutti i giocatori, recupera Gudmundsson e anche Richardson tra i disponibili, il modulo è il consueto 4-2-3-1 questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adli, Bove, Beltran, Colpani, Kean

LE PAROLE DI GOSENS SU FIORENTINA-INTER

https://www.labaroviola.com/gosens-avvisa-linter-e-piu-forte-hanno-lo-stesso-allenatore-da-anni-sono-i-favoriti-e-hanno-campioni/279012/

 

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