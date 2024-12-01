FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, GUD DALLA PANCHINA. BOVE ESTERNO A SINISTRA
La formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Inter, ecco gli undici scelti da Palladino. Ore 18 palla al centro
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2024 16:50
Fiorentina di scena stasera allo stadio Franchi alle ore 18 per affrontare l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico viola Palladino ha convocato tutti i giocatori, recupera Gudmundsson e anche Richardson tra i disponibili, il modulo è il consueto 4-2-3-1 questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adli, Bove, Beltran, Colpani, Kean
LE PAROLE DI GOSENS SU FIORENTINA-INTER
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