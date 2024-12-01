FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, GUD DALLA PANCHINA. BOVE ESTERNO A SINISTRA

La formazione ufficiale della Fiorentina contro l'Inter, ecco gli undici scelti da Palladino. Ore 18 palla al centro

Fiorentina di scena stasera allo stadio Franchi alle ore 18 per affrontare l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico viola Palladino ha convocato tutti i giocatori, recupera Gudmundsson e anche Richardson tra i disponibili, il modulo è il consueto 4-2-3-1 questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adli, Bove, Beltran, Colpani, Kean

LE PAROLE DI GOSENS SU FIORENTINA-INTER

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