Gosens avvisa: "L'Inter è più forte, hanno lo stesso allenatore da anni, sono i favoriti e hanno campioni"

Robin Gosens parla cosi dell'Inter a poche ore dalla sfida del Franchi tra la Fiorentina e la squadra nerazzurra

Nel corso dell'intervista concessa a TNT Sports, l'esterno della Fiorentina Robin Gosens si è soffermato anche sulla gara di questa sera contro l'Inter al "Franchi", queste le parole del terzino tedesco: "È una partita molto bella per vedere a che punto siamo. L'Inter è la squadra più completa che abbiamo in Serie A. Hanno giocato insieme per tanti anni, hanno lo stesso allenatore, hanno integrato due o tre giocatori nuovi di un livello incredibilmente alto. Per me restano i favoriti, anche perché ho giocato con la maggior parte dei ragazzi lì e so quanto sono bravi. Per me, in questo momento - e siamo ancora all'inizio della stagione - loro sono la squadra da battere".

LE PAROLE DI BORJA VALERO

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