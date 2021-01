Grazie al gol contro l’Inter per la seconda volta in stagione la Fiorentina segna da tre gare consecutive

Curiosa la statistica emersa quest’oggi al Franchi in Fiorentina-Inter dopo il gol di Kouame: per la seconda volta in stagione, dopo il trittico Sassuolo-Verona e Juventus, la Fiorentina è riuscita a segnare in tre partite consecutive. Nel periodo preso in esame le partite sono contro Lazio, Cagliari e appunto Inter.

Articolo a cura di Gabriele Caldieron

