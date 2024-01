Italiano: “Vogliamo far bene. Nico? Dubbio se farlo partire dal 1′, ma sta bene. Ikoné? Darà tutto”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre gara di Fiorentina-Inter. Le sue dichiarazioni:

“All’andata eravamo partiti per mettere in difficoltà l’Inter, ma nella ripresa siamo crollati. Da allora è cambiato molto e qualcosa abbiamo fatto a livello di risultati. Torniamo a giocare in casa dopo la semifinale di Supercoppa persa contro il Napoli e vogliamo far bene di fronte al nostro pubblico. Ci teniamo a offrire una prestazione importante. Nico Gonzalez? Sta bene. Avevamo il dubbio se farlo partire dall’inizio, ma ha avuto un problema importante, è stato fuori a lungo e va gestito. E’ tornato a lavorare con noi da 15 giorni e probabilmente ci sarà spazio per lui nella ripresa. Ikoné? I rigori mi sembra gli sbagliano anche in altri campi: lui ha fallito quello contro il Napoli in Supercoppa, ma se lo era conquistato. Avrà una chance per dimostrare il suo valore e sono convinto che darà tutto”

