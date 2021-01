Prandelli: “Sul gol di Lukaku c’è fallo su Quarta, Kouame-Vlahovic? Esperimento che mi è piaciuto. Ribery…”

Queste le dichiarazioni di Cesare Prandelli al termine di Fiorentina-Inter valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

“Amarezza od orgoglio per questa partita? Entrambe, amarezza perché ad un minuto dalla fine fa male, probabilmente c’era qualcosa prima nell’azione… E Massa doveva andare a vederla, poi l’avremmo accettata meglio. Non mi piace fare polemica. Forse ci voleva un po’ di tatto. Crescita? Prestazioni buone, come stasera, dobbiamo continuare a lavorare così e dobbiamo avere questa. convinzione, è la strada giusta. Cerco di dare ai giocatori le posizioni giuste. Kouame valore aggiunto adesso? Ha fatto una prestazione ottima, non avevo dubbi su di lui, se non ci sono trequartisti puoi proporre, ma se ci sono diventa più complicata la cosa. Certe partite devi rischiare qualcosa, ma l’esperimento Vlahovic-Kuoame mi è piaciuto. Commisso? E’ stata una conferma delle mie sensazioni per telefono, è una persona con dei valori. Ha grandi capacità comunicative, mi auguro che si faccia apprezzare sempre di più, sul suo lavoro è grandioso. Castrovilli? Nel secondo tempo è cresciuto, 20 metri in avanti ha dimostrato grandi capacità, può crescere ancora. Amrabat? Ha sempre confermato queste cose, ma se lo vediamo come regista è diverso. Come sta Ribery? Non lo sappiamo, stamattina si è allenato con noi, vediamo”.

