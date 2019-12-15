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La fotocronaca, Vlahovic brucia Skriniar e fa impazzire il Franchi, abbraccio con Montella

Una corsa di 60 metri e poi palla all'incrocio dei pali. Cosi Vlahovic ha segnato nei minuti di recupero contro l'Inter e ha fatto impazzire Firenze. Ecco la fotocronaca del gol. Significativo l'abbra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 00:12
La fotocronaca, Vlahovic brucia Skriniar e fa impazzire il Franchi, abbraccio con Montella -
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Una corsa di 60 metri e poi palla all'incrocio dei pali. Cosi Vlahovic ha segnato nei minuti di recupero contro l'Inter e ha fatto impazzire Firenze. Ecco la fotocronaca del gol. Significativo l'abbraccio con Montella

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

La fotocronaca, Vlahovic brucia Skriniar e fa impazzire il Franchi, abbraccio con Montella
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

La fotocronaca, Vlahovic brucia Skriniar e fa impazzire il Franchi, abbraccio con Montella
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