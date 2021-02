Ribery in tribuna contro l’Inter, non riesce a recuperare. Eysseric favorito per giocare al suo posto

Franck Ribery non parteciperà a Fiorentina-Inter. Dopo le parole di Prandelli ieri, che lo ponevano in serio dubbio nonostante la convocazione, questa mattina il problema muscolare che lo ha fermato nelle ultime ore in allenamento non ha avuto un’evoluzione positiva e dunque, insieme allo staff medico, è stato deciso di non rischiarlo e dunque di lasciarlo in tribuna in vista dei prossimi appuntamenti in campionato. Al suo posto, insieme a Vlahovic, dovrebbe giocare Eysseric. Lo scrive Tuttomercatoweb

