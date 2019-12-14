Zazzaroni e Caressa vedono nerazzurro: "Sarà X, ma probabile il 2.."
Momento pronostici a Radio Deejay nel corso di Deejay Football Club. Secondo Fabio Caressa, l’Inter non perderà a Firenze: “Fiorentina-Inter? X2”. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sp...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 14:16
Momento pronostici a Radio Deejay nel corso di Deejay Football Club. Secondo Fabio Caressa, l’Inter non perderà a Firenze: “Fiorentina-Inter? X2”. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, concorda: “Gioco un X ma co sta anche il 2. Alla Fiorentina sara' orfana di Ribery”, il commento di Zazzaroni. Lo scrive fcinter1908.it.