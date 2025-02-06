Gudmundsson ha la febbre e non siederà neanche in panchina per il recupero tra Fiorentina-Inter
Il gioiellino della Fiorentina Albert Gudmundsson non siederà neanche in panchina, è questa la vera notizia negativa per Raffaele Palladino e tutti i tifosi viola che questa sera assisteranno alla gar...
Il gioiellino della Fiorentina Albert Gudmundsson non siederà neanche in panchina, è questa la vera notizia negativa per Raffaele Palladino e tutti i tifosi viola che questa sera assisteranno alla gara di recupero della 14a giornata tra Fiorentina e Inter senza il fantasista islandese che sembrava essersi ripreso dopo il classico gol dell'ex contro il Genoa, domenica scorsa.
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