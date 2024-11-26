La Curva Nord dell'Inter non ci sarà al Franchi? "Caro prezzi e settori ristretti, a Firenze o tutti o nessuno"

Vicino a San Siro, nel luogo di ritrovo della tifoseria interista, è stato esposto uno striscione di protesta in vista della trasferta dell'Inter allo stadio Franchi di Firenze. "Caro prezzi e settori...

Vicino a San Siro, nel luogo di ritrovo della tifoseria interista, è stato esposto uno striscione di protesta in vista della trasferta dell'Inter allo stadio Franchi di Firenze. "Caro prezzi e settori ristretti, meritereste gli stadi deserti. A Firenze o tutti o nessuno". Queste le parole della Curva Nord nerazzurra che si lamenta del settore ospiti del Franchi che prevede posti limitati a causa dei lavori in corso per il restyling dell'impianto. Con ogni probabilità quindi l'Inter non avrà l'appoggio dei suoi tifosi contro la Fiorentina come già successo per altre tifoserie che hanno deciso di scioperare in concomitanza con le partite di questa stagione contro i Viola.

LA FIORENTINA GUARDA ANCORA IN CASA DINAMO ZAGABRIA PER IL CENTROCAMPO

https://www.labaroviola.com/di-marzio-fiorentina-interessata-a-sucic-della-dinamo-zagabria-concorrenza-del-dortmund-che-vuole-bloccarlo/278399/