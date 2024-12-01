Gudmundsson convocato per Fiorentina-Inter. Ecco i convocati viola per la sfida del Franchi
Era in dubbio fino all'ultimo momento ma alla fine Gudmundsson ce l'ha fatta ed è nei convocati per Fiorentina-Inter. La lista completa
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2024 12:08
Gudmundsson è nella lista dei convocati della Fiorentina per la sfida contro l'Inter in programma alla ore 18 allo stadio Franchi. Torna anche Richardson che si era infortunato con la propria Nazionale. Ecco la lista di Palladino
LA FUNARO COMMENTA LA DECISIONE STORICA DELLA FIORENTINA
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