Inzaghi: “Non dobbiamo pensare ai risultati delle altre. Contro la Fiorentina non sarà facile”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre gara di Fiorentina-Inter. Le sue parole:

“Non dobbiamo pensare ai risultati delle altre, alla classifica o alla partita da recuperare. I punti conquistati e il percorso in Europa testimoniano il valore della Fiorentina e contro di loro non sarà facile. Asllani? Sta facendo un ottimo percorso all’Inter. Ha davanti a sé Calhanoglu, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma quando è entrato, Kristjan ha sempre fatto la sua parte. Carlos Augusto per Dimarco? Carlos ha sempre fatto bene. Ho cambiato qualcosa perché in Arabia abbiamo disputato due partite intense in tre giorni e voglio utilizzate tutti i giocatori che in allenamento fanno sempre bene”

