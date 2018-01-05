Simeone al 90’ pareggia! Buono l’assist di Eysseric 1-1.
La Fiorentina al 90’ trova il pareggio meritatissimo per le occasioni precedentemente creare. È Eysseric che pesca l’assist giusto per Simeone che calcia fortissimo e trova il goal sul primo palo. Ult...
A cura di Gabriele Caldieron
05 gennaio 2018 22:29
La Fiorentina al 90’ trova il pareggio meritatissimo per le occasioni precedentemente creare. È Eysseric che pesca l’assist giusto per Simeone che calcia fortissimo e trova il goal sul primo palo. Ultimi assalti di una partita dove alla Fiorentina sta stretto anche il pareggio ma si sa, il calcio è strano...
Ganriele Caldieron