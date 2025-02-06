Commisso: "Vittoria incredibile malgrado le assenze! Abbiamo dominato contro una grande squadra"

Il presidente Rocco Commisso ha commentato la vittoria ottenuta dagli uomini di mister Raffaele Palladino nel match di recupero contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:"Vittoria incredibile malgra...

Il presidente Rocco Commisso ha commentato la vittoria ottenuta dagli uomini di mister Raffaele Palladino nel match di recupero contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:

"Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro una grande squadra come l'Inter. Complimenti a mister Palladino e a Luca Ranieri come capitano che ha guidato un gruppo unito e determinato. Un grazie ai nostri tifosi che hanno spinto la squadra dall'inizio alla fine".

Kean: “Ho trovato una famiglia, ne avevo bisogno. Ora voglio ripagare la Fiorentina e portarla dove merita”

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