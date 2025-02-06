Labaro Viola

Commisso: "Vittoria incredibile malgrado le assenze! Abbiamo dominato contro una grande squadra"

Il presidente Rocco Commisso ha commentato la vittoria ottenuta dagli uomini di mister Raffaele Palladino nel match di recupero contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:"Vittoria incredibile malgra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2025 22:59
Commisso: "Vittoria incredibile malgrado le assenze! Abbiamo dominato contro una grande squadra" -
News
Commisso
Fiorentina Inter
Condividi

Il presidente Rocco Commisso ha commentato la vittoria ottenuta dagli uomini di mister Raffaele Palladino nel match di recupero contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:

"Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro una grande squadra come l'Inter. Complimenti a mister Palladino e a Luca Ranieri come capitano che ha guidato un gruppo unito e determinato. Un grazie ai nostri tifosi che hanno spinto la squadra dall'inizio alla fine".

Kean: “Ho trovato una famiglia, ne avevo bisogno. Ora voglio ripagare la Fiorentina e portarla dove merita”

https://www.labaroviola.com/kean-ho-trovato-una-famiglia-ne-avevo-bisogno-ora-voglio-ripagare-la-fiorentina-e-portarla-dove-merita/287939/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok