L’Inter perde Lautaro Martinez: a rischio il derby di Milano e la gara contro la Fiorentina

20 Febbraio · 14:37

ACF Fiorentinafiorentina interLautaro Martinez

Lautaro out: l'entità dell'infortunio

L’Inter di Chivu perde Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro aveva rimediato un infortunio durante l’ultima sfida di Champions League contro il Bodo Glimt e nella giornata di oggi si è sottoposto ai consueti accertamenti: gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana, ma nel frattempo il campionato corre e in vista c’è il derby di Milano. A rischio anche la gara contro la Fiorentina, in programma il 22 marzo al Franchi di Firenze.

