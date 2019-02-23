Amoruso: "Inter compattata dalla diatriba Icardi. I viola giocano meglio, ora serve piu' mentalità operaia.."

Lorenzo Amoruso, ex difensore centrale della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno Toscana:“Non sono preoccupato dal tasso tecnico dell’Inter, loro non giocano bene,...

Lorenzo Amoruso, ex difensore centrale della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno Toscana:

“Non sono preoccupato dal tasso tecnico dell’Inter, loro non giocano bene, piuttosto il fatto che la squadra si è compattata dopo la querelle legata ad Icardi. Tutti corrono e fanno la fase difensiva, la Fiorentina nelle ultime partite è stata un po’ birichina, non si è presa certe responsabilità in alcune situazioni. Le partite si vincono con collaborazione tra le fasi. Vorrei vedere una squadra più operaia. Facciamo fare le belle figure a chi tecnicamente può farle, come Chiesa, Muriel e Veretout: gli altri devono fare gli operai”.