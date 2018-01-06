La Gazzetta celebra la Fiorentina: titoli come "Viola smonta la beffa Inter" o "Europa si può"...

Grande spazio ovviamente alla prestazione viola contro l'Inter questa mattina su La Gazzetta dello Sport: il principale quotidiano sportivo italiano titola senza mezzi termini: "Solo Viola e Icardi: S...

Grande spazio ovviamente alla prestazione viola contro l'Inter questa mattina su La Gazzetta dello Sport: il principale quotidiano sportivo italiano titola senza mezzi termini: "Solo Viola e Icardi: Simeone smonta la beffa dell'Inter. Che Fiorentina!", sottolineando l'ottima prestazione dei viola che nonostante lo svantaggio trova il gol del giustissimo pareggio al 91'. È' una viola super quella vista al Franchi secondo la Gazzetta, coi nerazzurri "dominati nell'arco di tutta la partita".

Inoltre, quella di ieri al Franchi è stata una partita vissuta nel nome del Re Leone Batistuta, l'idolo di Mauro Icardi e del Cholito Simeone, che hanno lasciato il segno con due reti da bomber veri. Per il Cholito si tratta del settimo sigillo in campionato: numeri da bomber che non sta facendo rimpiangere i soldi investiti dalla famiglia Della Valle. Il pari di ieri consente alla due formazioni di andare in vacanza con la serenità di aver centrato per il momento i rispettivi obiettivi di inizio stagione. L’Inter, anche se non vince dal 3 dicembre, conferma di avere tutte le carte in regola per conquistare un posto in Champions e la Fiorentina può sperare in un ritorno immediato in Europa.