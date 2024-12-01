Kean: "Dobbiamo rimanere in vetta. In estate ho lavorato tanto ed il lavoro paga sempre"

Moise Kean ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Inter. Ecco le sue dichiarazioni:"Siamo una buona squadra, siamo arrivati fino in fondo e dobbiamo rimanere in vetta. Oggi af...

Moise Kean ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"Siamo una buona squadra, siamo arrivati fino in fondo e dobbiamo rimanere in vetta. Oggi affrontiamo l'Inter che è una grandissima squadra, speriamo di portare un buon risultato a casa. Mi aspettavo i miei gol a inizio stagione, in estate ho lavorato tanto sulle cose dove dovevo migliorare di più. Il lavoro paga sempre e ho lavorato tanto, spero di poter continuare così".

LE PAROLE DI RAFFAELE PALLADINO PRIMA DEL FISCHIO D'INIZIO

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