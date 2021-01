Conte: “Meritavamo di vincere nei 90 minuti, la bravura di Terracciano ce lo ha impedito”

Queste le dichiarazioni di Antonio Conte al termine di Fiorentina-Inter valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

“Valore di questa vittoria? Sicuramente un’ottima prova, anche perché non avremmo meritato di fare i supplementari, rischiavamo ansie e nervosismi vari, abbiamo creato tanto ma per bravura di Terracciano non abbiamo concretizzato, in campionato affronteremo gare difficili e li misureremo le nostra ambizioni. Quanto peseranno i supplementari con la Juve? Non ci penso, i ragazzi si sono allenati bene ed ho fatto diversi cambi… Questo è positivo, abbiamo ottenuto la qualificazione anche grazie all’apporto di chi ha giocato poco per infortuni e Covid, Kolarov e Ranocchia su tutti, ovviamente anche Barella e Lukaku che non è al 100%. Eriksen? Ho sempre detto che dobbiamo essere bravi a trovare il giusto ruolo per sfruttare il potenziale della propria rosa e non lasciare niente d’intentato, il ragazzo si impegna sempre tanto, abbiamo avuto l’opportunità dopo Natale di allenarsi insieme in questa posizione da regista perché abbiamo centrocampisti con altre caratteristiche, ci lavoreremo ancora, cerco di coinvolgerlo in tutto e per tutto, spero che questa partita possa servire anche a lui per credere più in se stesso. Situazione societaria? Con i calciatori ho una grande compattezza, sono stato molto chiaro con loro: noi dobbiamo pensare esclusivamente al campo rendendo orgogliosi i nostri tifosi, siamo dei professionisti. Sensi? Ha avuto un affaticamento al polpaccio nel riscaldamento, ed è stato bravo ad avvertirmi per non rischiare, stiamo cercando di proteggerlo in tutto per fargli trovare più fiducia. Lukaku? Romelu è entrato bene, sta combattendo con questi problemi fisici e stiamo cercando di proteggerlo da ricadute, sta facendo scarico ma si fa trovare sempre pronto, adesso avrà tempo di recuperare. Cosa mi aspetto lunedì? Dobbiamo aspettare la partita ovviamente per vedere se in classifica abbiamo fatto bene, ma anche in termini di sensazioni dopo un anno e mezzo di lavoro assieme”.

LEGGI ANCHE: AL 119′ L’INTER TORNA IN VANTAGGIO GRAZIE A LUKAKU. 2-1 PER I NERAZZURRI AL FRANCHI