Biraghi: "Una delusione cocente. Firenze? Quando arrivano le big danno il meglio.."

La sconfitta rimediata contro il Barcellona elimina l’Inter dalla Champions League. Una delusione cocente, soprattutto per chi ha giocato: Cristiano Biraghi ne ha parlato a InterTV :"Siamo ovviamente...

La sconfitta rimediata contro il Barcellona elimina l’Inter dalla Champions League. Una delusione cocente, soprattutto per chi ha giocato: Cristiano Biraghi ne ha parlato a InterTV :

"Siamo ovviamente molto dispiaciuti, abbiamo preparato la gara in modo ineccepibile e fatto in campo il necessario per vincere stasera; non è bastato, ora stanotte dobbiamo sbollire la delusione e poi subito pensare a domenica. Fiorentina? A Firenze è sempre dura. Io ho difeso quei colori; quando al Franchi arrivano le top, l’ambiente si carica. Vengono da un periodo no, per cui domenica per loro sarà l’occasione per dare tutto e fare una grande partita. Noi dovremo dimostrare di esserci messi alle spalle il Barcellona: siamo al comando e dobbiamo confermare la nostra forza".