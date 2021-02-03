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Dal centro sportivo, Pulgar al posto di Castrovilli, Quarta titolare con Igor. A destra Caceres

Si avvicina la partita contro l'inter, la Fiorentina prepara la sfida al centro sportivo, dovrà fare a meno di Castrovilli e Milenkovic espulsi contro il Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2021 22:27
Dal centro sportivo, Pulgar al posto di Castrovilli, Quarta titolare con Igor. A destra Caceres - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Prandelli ha già in mente la Fiorentina che dovrà affrontare venerdi sera al Franchi l'Inter di Antonio Conte. Al posto degli squalificati Milenkovic e Castrovilli dovrebbero giocare Igor, con Martinez Quarta spostato nel centro destra, mentre Pulgar dovrebbe prendere il posto di Castrovilli al fianco di Amrabat a centrocampo. Sulla fascia destra Caceres è in netto vantaggio rispetto a Venuti. In attacco confermati Vlahovic e Ribery. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Malcuit e Kokorin partiranno dalla panchina

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