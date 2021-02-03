Dal centro sportivo, Pulgar al posto di Castrovilli, Quarta titolare con Igor. A destra Caceres

Si avvicina la partita contro l'inter, la Fiorentina prepara la sfida al centro sportivo, dovrà fare a meno di Castrovilli e Milenkovic espulsi contro il Torino

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Prandelli ha già in mente la Fiorentina che dovrà affrontare venerdi sera al Franchi l'Inter di Antonio Conte. Al posto degli squalificati Milenkovic e Castrovilli dovrebbero giocare Igor, con Martinez Quarta spostato nel centro destra, mentre Pulgar dovrebbe prendere il posto di Castrovilli al fianco di Amrabat a centrocampo. Sulla fascia destra Caceres è in netto vantaggio rispetto a Venuti. In attacco confermati Vlahovic e Ribery. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Malcuit e Kokorin partiranno dalla panchina

A GENNAIO JOVETIC POTEVA TORNARE ALLA FIORENTINA

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