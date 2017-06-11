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Finale Scudetto Primavera: fine primo tempo, Intervin vantaggio (1-0). La Fiorentina...

Al momento conduce l'Inter per 1-0

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
11 giugno 2017 18:44
Finale Scudetto Primavera: fine primo tempo, Intervin vantaggio (1-0). La Fiorentina... -
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Fiorentina Inter
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È terminato il primo tempo al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Inter e Fiorentina. Conducono i nerazzurri con la rete di Vanheusden al 18' del primo tempo lasciato colpevolmente solo in area di rigore da calcio d'angolo. Urge una reazione da parte dei ragazzi di Mister Guidi bravi a battere bene i calci piazzati ma meno a sfruttarli a dovere. Serve più velocità alla manovra. Caso  e Gori potrebbero subentrare? Vedremo...

Gabriele Caldieron

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