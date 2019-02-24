SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA- INTER 3-3

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22.34: FINITA AL FRANCHI 3-3 buonaserata da Gabriele Caldieron62’: ammonito Dabo.60’: VERETOUT NON PERDONA! 3-3! Handanovic battuto.59’: Confermato.58’: tutti fermi in attesa della decisione.50’: RIGO...
22.34: FINITA AL FRANCHI 3-3 buonaserata da Gabriele Caldieron
62’: ammonito Dabo.
60’: VERETOUT NON PERDONA! 3-3! Handanovic battuto.
59’: Confermato.
58’: tutti fermi in attesa della decisione.
50’: RIGORE PER LA FIORENTINA! Mano in area di D’Ambrosio. Check del VAR in corso...
47’: Inter in possesso, Valero cerca Perisic che guadagna un angolo.
45’: Chiesa spara alto dalla distanza. 7 di recupero.
44’: fuori Nainggolan dentro Valero.
41’: Lautaro è in terra da parecchio tempo, Chiesa butta fuori la palla arrabbiatissimo, Lafont alza di peso l’argentino che accenna una reazione, Abisso ammonisce il viola.
40’: BRIVIDO! Pjaca apre bene per Chiesa che spara da posizione impossibile, la palla attraversa tutta l’area piccola ed esce.
38’: Muriel si arrovella su se stesso. Il tiro è velleitario.
37’: fallo su Lautaro
33’: coraggio Pioli, fuori Laurini dentro Dabo.
30’: OCCASIONE INTER! VECINO! Di testa l’ex viola non angola e Lafont para. Fuori Politano dentro Candreva.
29’: MURIEEEEELLL! GIOIELLO! Punizione da posizione centrale, il colombiano calcia forte e bene, Handanovic può solo guardare la palla rotolare infondo al sacco. 2-3
26’: altro tentativo di Chiesa dalla distanza. Angolo senza sviluppi significativi
23’: la partita ad ora si è abbassata un po’ di ritmo. Cosa fare per agguantarla?
14’: Biraghi accorcia ma il VAR ANNULLA! Sponda meravigliosa di Muriel per il terzino gigliato che spara di potenza dalla distanza, 2-3. Tutto però annullato, per un presunto fallo commesso in area da Muriel su D’Ambrosio.
11’: doppio cambio, fuori Simeone e Benassi dentro Pjaca e Muriel.
9’: Lautaro si beve con un tacco-tunnel, Ceccherini.
7’: NON SBAGLIA PERISIC! Lafont spiazzato 1-3.
6’: rigore per l’Inter. Fallo di mano di Fernandes viziato però da una spinta di Vecino.
4’: check del VAR in corso.
21.39: si riparte, nessun cambio.
21.20: fine primo tempo 1-2 al Franchi.
47’: ci prova Chiesa dalla distanza, fuori.
45’: tre di recupero
44’: OCCASIONE INTER, buona l’azione dei nerazzurri con il croato che da buona posizione può calciare in porta, alto.
43’: Gerson spara alto dal limite dopo gli sviluppi di un calcio piazzato.
42’: la viola ferita reagisce con un’azione tambureggiante. Forza!
40’: GOL POLITANO! Il 16 nerazzurro converge verso il centro e spara sul palo lungo, tocco sul legno e gol. Difesa tardiva e Lafont un po’ pigro. Vantaggio Inter, ad ora immeritato per quanto visto in campo. 1-2.
35’: angolo Inter
28’: OCCASIONE GERSON! Recupera ottimamente una palla ed in transizione arriva al limite, Simeone è libero sulla destra ma il brasiliano calcia in porta, mancino che sibila il palo alla destra di Handanovic.
25’: Chiesa show! Riceve una “scucchiaiata” di Laurini e penetra in area con un tunnel a Skriniar, la palla poi esce...
23’: contatto dubbio ma Abisso non ravvisa il fallo su Edimilson in area.
21’: la grinta del Cholito, rincorre tutto e tutti e guadagna un corner grazie alla sua pressione. Senza sviluppi.
17’: fase di schermaglie, i viola provano a scardinare la difesa nerazzurra usufruendo delle frecce laterali. L’Inter Con il fisico.
9’: la squadra è viva, ed ha già reagito, buona la scorribanda di Chiesa il quale serve Biraghi, ma sbaglia.
5’ PAREGGIO INTER: nasce tutto da un corner, palla rimessa dentro per l’ex di turno, Vecino che punisce battendo al volo sul palo lungo. Lafont si fa piegare le mani. 1-1. Il lungo silent check fa sperare in un offside ma è solo illusione...
1’ GOL FIORENTINA!!! Pronti via ed è subito gol! Lancio illuminante di Ceccherini per Chiesa che dopo un pregevole controllo mette al centro per Simeone che insieme a De Vrij spingono la palla infondo al sacco. 1-0!
20.32: VIA! È iniziata Fiorentina-Inter. Vento forte che spira verso la Curva Ferrovia.
20.25: dopo il consueto cerimoniale pre partita le squadre sono prossime a scendere in campo. Pioli si affida a Simeone dal primo minuto, panchina per Muriel