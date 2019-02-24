SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA- INTER 3-3

22.34: FINITA AL FRANCHI 3-3 buonaserata da Gabriele Caldieron62’: ammonito Dabo.60’: VERETOUT NON PERDONA! 3-3! Handanovic battuto.59’: Confermato.58’: tutti fermi in attesa della decisione.50’: RIGO...

22.34: FINITA AL FRANCHI 3-3 buonaserata da Gabriele Caldieron

62’: ammonito Dabo.

60’: VERETOUT NON PERDONA! 3-3! Handanovic battuto.

59’: Confermato.

58’: tutti fermi in attesa della decisione.

50’: RIGORE PER LA FIORENTINA! Mano in area di D’Ambrosio. Check del VAR in corso...

47’: Inter in possesso, Valero cerca Perisic che guadagna un angolo.

45’: Chiesa spara alto dalla distanza. 7 di recupero.

44’: fuori Nainggolan dentro Valero.

41’: Lautaro è in terra da parecchio tempo, Chiesa butta fuori la palla arrabbiatissimo, Lafont alza di peso l’argentino che accenna una reazione, Abisso ammonisce il viola.

40’: BRIVIDO! Pjaca apre bene per Chiesa che spara da posizione impossibile, la palla attraversa tutta l’area piccola ed esce.

38’: Muriel si arrovella su se stesso. Il tiro è velleitario.

37’: fallo su Lautaro

33’: coraggio Pioli, fuori Laurini dentro Dabo.

30’: OCCASIONE INTER! VECINO! Di testa l’ex viola non angola e Lafont para. Fuori Politano dentro Candreva.

29’: MURIEEEEELLL! GIOIELLO! Punizione da posizione centrale, il colombiano calcia forte e bene, Handanovic può solo guardare la palla rotolare infondo al sacco. 2-3

26’: altro tentativo di Chiesa dalla distanza. Angolo senza sviluppi significativi

23’: la partita ad ora si è abbassata un po’ di ritmo. Cosa fare per agguantarla?

14’: Biraghi accorcia ma il VAR ANNULLA! Sponda meravigliosa di Muriel per il terzino gigliato che spara di potenza dalla distanza, 2-3. Tutto però annullato, per un presunto fallo commesso in area da Muriel su D’Ambrosio.

11’: doppio cambio, fuori Simeone e Benassi dentro Pjaca e Muriel.

9’: Lautaro si beve con un tacco-tunnel, Ceccherini.

7’: NON SBAGLIA PERISIC! Lafont spiazzato 1-3.

6’: rigore per l’Inter. Fallo di mano di Fernandes viziato però da una spinta di Vecino.

4’: check del VAR in corso.

21.39: si riparte, nessun cambio.

21.20: fine primo tempo 1-2 al Franchi.

47’: ci prova Chiesa dalla distanza, fuori.

45’: tre di recupero

44’: OCCASIONE INTER, buona l’azione dei nerazzurri con il croato che da buona posizione può calciare in porta, alto.

43’: Gerson spara alto dal limite dopo gli sviluppi di un calcio piazzato.

42’: la viola ferita reagisce con un’azione tambureggiante. Forza!

40’: GOL POLITANO! Il 16 nerazzurro converge verso il centro e spara sul palo lungo, tocco sul legno e gol. Difesa tardiva e Lafont un po’ pigro. Vantaggio Inter, ad ora immeritato per quanto visto in campo. 1-2.

35’: angolo Inter

28’: OCCASIONE GERSON! Recupera ottimamente una palla ed in transizione arriva al limite, Simeone è libero sulla destra ma il brasiliano calcia in porta, mancino che sibila il palo alla destra di Handanovic.

25’: Chiesa show! Riceve una “scucchiaiata” di Laurini e penetra in area con un tunnel a Skriniar, la palla poi esce...

23’: contatto dubbio ma Abisso non ravvisa il fallo su Edimilson in area.

21’: la grinta del Cholito, rincorre tutto e tutti e guadagna un corner grazie alla sua pressione. Senza sviluppi.

17’: fase di schermaglie, i viola provano a scardinare la difesa nerazzurra usufruendo delle frecce laterali. L’Inter Con il fisico.

9’: la squadra è viva, ed ha già reagito, buona la scorribanda di Chiesa il quale serve Biraghi, ma sbaglia.

5’ PAREGGIO INTER: nasce tutto da un corner, palla rimessa dentro per l’ex di turno, Vecino che punisce battendo al volo sul palo lungo. Lafont si fa piegare le mani. 1-1. Il lungo silent check fa sperare in un offside ma è solo illusione...

1’ GOL FIORENTINA!!! Pronti via ed è subito gol! Lancio illuminante di Ceccherini per Chiesa che dopo un pregevole controllo mette al centro per Simeone che insieme a De Vrij spingono la palla infondo al sacco. 1-0!

20.32: VIA! È iniziata Fiorentina-Inter. Vento forte che spira verso la Curva Ferrovia.

20.25: dopo il consueto cerimoniale pre partita le squadre sono prossime a scendere in campo. Pioli si affida a Simeone dal primo minuto, panchina per Muriel