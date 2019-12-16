Vieri: "Nerazzurri sfiniti dopo il ko col Barcellona. Un pari al Franchi non è da buttare.."

Il doppio ex di Fiorentina e Inter Bobo Vieri ha parlato a Tiki Taka su Canale 5 del pareggio di ieri sera:"Capisco che prendere gol al 93esimo ti lasci tanta amarezza. Gli uomini di Conte non sono ar...

Il doppio ex di Fiorentina e Inter Bobo Vieri ha parlato a Tiki Taka su Canale 5 del pareggio di ieri sera:

"Capisco che prendere gol al 93esimo ti lasci tanta amarezza. Gli uomini di Conte non sono arrivati sfiniti a fine gara, ormai giocano da tre mesi i soliti undici, con pochissimi cambi. Martedi fecero una grande prestazionecol Barcellona, poi servita a niente. Ci sono state le occasioni per vincere con la Fiorentina, Lukaku ha avuto due occasioni e se segna chiude la partita. Può capitare di incassare gol dopo il novantesimo e pareggiare con i viola ci può stare.