Stop alle trasferte per i tifosi dell'Inter: non ci saranno nella trasferta del Franchi con la Fiorentina

Niente tifosi nerazzurri in Fiorentina-Inter

Stop alle trasferte per i tifosi dell'Inter. Dopo quanto accaduto nell'ultima partita di Serie A vinta dai nerazzurri in casa della Cremonese, durante la quale Aureo è rimasto stordito da un petardo lanciato dal settore ospiti e scoppiato in campo a pochi passi da lui, il Viminale ha preso provvedimenti. Il ministro dell'interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, così come il divieto di vendita per i biglietti degli stessi incontri, ai residenti in Lombardia.

Resta escluso dalle misure il derby Milan-Inter dell'8 marzo 2026, mentre la sfida contro la Fiorentina del prossimo 22 marzo rientra nel periodo di stop.