Valcareggi: "Alcuni facciano mea culpa per le critiche a Palladino. Mercato Fiorentina da 9 e mezzo"

Il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato della vittoria di ieri contro l'Inter e dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue paro...

Il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato della vittoria di ieri contro l'Inter e dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Io prima della partita dissi che la Fiorentina avrebbe perso, anche perché c'era un'Inter in pieno organico. Io in settimana ho sentito tante critiche, ma il mio voto sul mercato viola è 9 e mezzo. Diventa 10 se a fine campionato arriva nelle prime 3. E' stato un mercato stupendo: Zaniolo gioca bene a pallone, metti che per lui questo è un anno importante, perché Firenze è un palcoscenico importante. Se dovesse andar male, dovrebbe fare un grande ripensamento sulla sua carriera. Fagioli è uno dei migliori centrocampisti d'Italia, per me è un grandissimo acquisto che difficilmente lo trovi nel mercato di riparazioni. Pablo Marì è un difensore che difende come un matto.

Lunedì bisogna far giocare i migliori. Butto dentro tutta la formazione ideale che è fortissimo, quindi un bel test con l'Inter. Ha perso una partita l'Inter, non c'è niente di definitivo per la classifica. Cosa avrei fatto con Comuzzo? A me sarebbe bastato il parere di Conte e avrei fatto tesoro di quel parere lì. Ha lanciato dei difensori fortissimi, come Bonucci e Buongiorno. Io me lo terrei Comuzzo, son sicuro che i 30 milioni possano aumentare. Il giocatore è forte, poi per me farà un campionato di altissimo livello. Me lo terrei un paio di anni.

Palladino? Io ho sentito delle cose allucinanti su di lui. Io mi aspetto un mea culpa da alcuni. E' un allenatore di altissimo livello, ha fatto delle scelte giuste, preso decisioni difficili. E' l'allenatore giusto per questa Fiorentina. A me piace Goretti, un grande collaboratore e Pradè ha sempre avuto bisogno di qualcuno affianco. Si completano bene con Pradè".

Adli ironizza con Dodo dopo l’errore del primo tempo: “Cosa saresti con il tiro”

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